Calcio: Ghidotti salva la Sampdoria contro lo Spezia

Finisce con un pareggio che lascia l'amaro in bocca allo Spezia fermato dal portiere doriano Simone Ghidotti, mentre soddisfa, almeno parzialmente, la nuova Samp di Leonardo Semplici. La partita al Ferraris si chiude con uno 0-0 e gli aquilotti al terzo posto in classifica, mentre i blucerchiati restano ancora in zona play out.

Dalla Sud, cuore del tifo doriano, prima del match uno striscione che certifica il malumore dei tifosi dopo la disfatta col Sassuolo e l'arrivo di Semplici al posto di Sottil: 'Giocatori e società oggi non avete più scuse tirate fuori i c….'.

Il derby tutto ligure, vietato ai tifosi ospiti, davanti a 22mila spettatori fatica a carburare anche se il ritmo è di quelli alti. Pesa tantissimo la posta in palio, soprattutto per la Samp. Bene Coda e soci dopo pochi minuti col fendente di Depaoli di poco a lato. Ma è lo stesso giocatore blucerchiato a rischiare il patatrac quando al 16' sbaglia il retropassaggio verso Ghidotti. Di Serio capisce tutto e dribbla il portiere doriano in uscita ma mette clamorosamente a lato. Sarà l'azione da copertina di tutto il primo tempo.

Meglio nella ripresa quando anche la Samp si scrolla quella ruggine figlia di un periodo negativo. Capocciata ravvicinata di Coda ma il riflesso è di quelli sontuosi dopo appena un minuto di gioco. Cresce lo Spezia, rallenta il motore della Sampdoria.

Così si prende la scena il portiere ligure Ghidotti, schierato a sorpresa. Alza un muro, da lì non si passa. Sono quattro interventi che cambiano il match. Prima al 27' smanaccia la girata aerea ravvicinata di Wisniewski. Poi dopo poco dal limite ci prova Degli Innocenti, il pallone sbuca davanti a Ghidotti ma ancora presente l'estremo difensore ligure. Il capolavoro si materializza al 43' quando il colpo di testa di Pio Esposito sembra destinata all'incrocio dei pali ma Ghidotti prende l'ascensore e mette in corner. E proprio quando siamo allo scadere del quarto minuto di recupero capocciata ravvicinata di Aurelio ma il portiere doriano chiude la porta ancora una volta.





