Calcio: Genoa, bilancio approvato attesa per aumento di capitale

L'assemblea degli azionisti del Genoa che si è tenuta questa mattina presso la sede del club a Villa Rostan ha approvato il bilancio della società al 30 giugno 2024 che si è chiuso con una perdita di 38,8 milioni di euro e un Ebidta positivo per quasi 31 milioni. "Un dato confortante con un margine operativo lordo tra i migliori della storia del club" ha spiegato il direttore finanziario Stefano Vincis. Tra i punti all'ordine del giorno quello più atteso riguardava la richiesta di un aumento di capitale di 40 milioni di euro "senza opzione per i soci" dunque rivolto a componenti esterni. La richiesta di aumento è stata approvata e dovrà essere effettuata entro il 15 gennaio prossimo.

Il Ceo del club Andres Blazquez non ha però risposto alle domande dei giornalisti su chi materialmente potrebbe effettuare l'aumento limitandosi a confermare che vi sono alcune manifestazioni d'interesse. "Non so chi effettuerà l'aumento di capitale, potrebbe eventualmente sottoscriverlo anche l'attuale azionista di maggioranza".

Nel frattempo è stata approvata la revoca dal Cda dei tre vecchi proprietari, i 777 Partners: lasciano dunque Wander, Pasko e Weiss. Due società, A-Cap e Leadnhall, che avevano investito nei 777 avevano deciso nei mesi scorsi di ridurre l'esposizione finanziaria verso la holding di Miami e questo l'ha portata a una crisi finanziaria. Ora A-Cap, il maggior creditore, di fatto è subentrato nella gestione dei club che componevano la galassia 777 Football Group. Non è escluso che possa essere A-Cap l'artefice del prossimo aumento.

Il consiglio è stato invece confermato nelle figure del ceo Blazquez, del presidente Zangrillo, del dg Ricciardella e del manager Giudice.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA