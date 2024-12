Alla Spezia 748 nuovi italiani nel 2024 di cui 161 minori

Sono 748 le persone straniere che hanno acquisito la cittadinanza italiana nel 2024 nel Comune della Spezia, di cui 318 maschi e 430 femmine, tra questi 415 per essere residenti sul territorio italiano da almeno dieci anni, 85 a seguito di matrimonio, 25 per essere 18enni nati e residenti in Italia, infine 161 minori divenuti cittadini italiani a seguito dell'acquisizione della cittadinanza da parte del genitore. Lo comunica l'amministrazione comunale che ha deciso di dare il benvenuto nella comunità spezzina ai nuovi cittadini italiani organizzando una festa nella mediateca regionale Fregoso.

Ad accogliere i nuovi italiani l'assessore Giulio Guerri, in rappresentanza del sindaco Pierluigi Peracchini e il vice prefetto della Spezia Maria Stefania Ariodante. "Negli ultimi anni, sempre più persone hanno scelto di vivere alla Spezia e questo è un segnale estremamente positivo: - commenta Peracchini - nuovi cittadini contribuiscono a rendere la nostra comunità più ricca e dinamica. Accogliamo a braccia aperte i nuovi spezzini, perché l'amministrazione comunale lavora ogni giorno per migliorare la qualità della vita di tutti, puntando su lavoro, ambiente e servizi di alto livello. Questo impegno ha portato a una costante crescita demografica, fino a raggiungere oggi 93.358 abitanti, e a un livello record di occupazione pari al 67,8%. I dati confermano che chi sceglie La Spezia trova lavoro, opportunità, futuro e una città accogliente, attrattiva e in continua evoluzione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA