Albero di Natale contro Rigassificatore nei negozi di Savona

"Quest'anno troverete davanti ad alcuni negozi di Savona un albero di Natale un po' particolare, ma non stupitevi. È l'albero ideato dai comitati per il no rigassificatore "quellidellaCATENA" e "Fermiamo il mostro", dalla Libreria Ubik e dalla S.M.S. Fornaci per ribadire la contrarietà al progetto del rigassificatore a Vado Ligure-Savona e tenere desta l'attenzione dei cittadini". Lo annunciano i comitati contro il rigassificatore previsto a Vado.

"È un albero di Natale con decorazioni e addobbi realizzati a tema "no rigassificatore", dove troverete alcuni degli slogan che più volte sono stati ripetuti da quando la Snam ebbe il via libera dalla Regione Liguria per progettare lo spostamento dell'impianto da Piombino al nostro mare, unica nave rigassificatrice al mondo così vicina a un'area marina protetta. L'albero, alto poco meno di due metri, sarà ospitato a turno da alcuni commercianti del centro cittadino di Savona negli spazi esterni o interni delle proprie attività commerciali durante il periodo delle feste che ci porteranno al nuovo anno, sperando che nel 2025 non si parli più di un rigassificatore davanti alle nostre spiagge. Al momento hanno aderito all'iniziativa la Libreria Ubik (Corso Italia), il Bar Ritz (Via Ratti), la Bottega della Solidarietà (Via Manzoni), Bio Bio (Via Manzoni), la Libreria Paoline (via Santa Maria Maggiore), la Latteria Gina Chabrol (Piazza Chabrol). Tappa finale dell'itinerario dell'albero sarà la S.M.S. Fornaci Serenella, uno dei luoghi simbolo della battaglia al rigassificatore a Savona. Chi passerà davanti all'albero potrà lasciare un suo pensiero e comunque ricordarsi che è ancora necessario mobilitarsi contro il "mostro" e premere sui politici locali e nazionali affinché rinuncino a un progetto tanto dannoso per l'ambiente e l'economia del Savonese. L'inaugurazione dell'albero si terrà domenica 15 dicembre alla Libreria Ubik alle 17.30" dicono i promotori.



