Sciopero trasporti, tanti treni cancellati in Liguria

L'adesione allo sciopero dei trasporti è indicata al 36% nel servizio degli autobus a Genova e al 19%nel servizio bus della provincia da parte dell'azienda trasporti Amt. Gli impianti verticali, ascensori e funicolari, e la metropolitana non hanno invece registrato adesioni stamani e il servizio si è svolto regolarmente riferisce l'azienda. Sul fronte delle ferrovie, fuori dalle fasce orarie protette si sono registrate finora tante cancellazioni di treni in tutta la Liguria.

Per il trasporto su gomma, invece, a Savona nessuna adesione, il servizio è regolare. Secondo il coordinatore Usb di Riviera Trasporti, Alessandro Capitini, a Sanremo l'adesione è del 30%: "Ha vinto sicuramente la linea di giustizia nei confronti del ministro Salvini, che voleva precettare a tutti i costi e togliere il diritto allo sciopero dei lavoratori. Per fortuna, il Tar del Lazio ha bocciato la precettazione ed ha fatto in modo che i lavoratori potessero scioperare".



