Savona approva bilancio previsione da 69 milioni

La giunta comunale di Savona ha approvato il bilancio di previsione 2025 che vale quasi 69 milioni di euro di spesa corrente e si caratterizza per un alleggerimento fiscale per le fasce deboli, un leggero aumento della spesa sociale ( + 400mila euro, 8.5% in più) e di quella destinata alla scuola secondo quanto riferisce una nota. "Non va dimenticato che il bilancio previsionale è prudente, sia perché approvandolo prima della fine dell'anno mancano molti elementi, per esempio le misure previste nella Finanziaria, sia perché è necessario conservare un approccio responsabile" premettono il sindaco Marco Russo e l'Assessore al Bilancio Silvio Auxilia.

"Detto ciò però - precisano - questo bilancio consolida le scelte già effettuate negli anni precedenti, dando continuità alle politiche avviate, e contiene alcuni segnali importanti, come il sostegno ai cittadini più fragili, il miglioramento dei servizi e della manutenzione. Non va dimenticato il progetto di Capitale della Cultura che richiederà prevalentemente l'orientamento dei progetti e delle relative risorse a questo obiettivo unificante e il reperimento di nuove risorse esterne, ma in questo bilancio prevediamo anche alcuni investimenti dedicati alla preparazione della governance del progetto stesso e dei contenitori culturali (come il Palazzo della Rovere) che infatti vedono una voce specifica, che ammonta a 30mila euro".





