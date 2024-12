Manifestazione dei lavoratori metalmeccanici in corso a Genova

E' partito stamani da piazza Massena a Genova Cornigliano il corteo dei lavoratori metalmeccanici che si sono mobilitati per il contratto di lavoro in contrapposizione con le proposte di Federmeccanica. Alla mobilitazione, indetta da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm, hanno aderito tanti lavoratori e le delegazioni della numerose aziende metalmeccaniche del territorio genovese.

Il corteo è aperto da uno striscione con la scritta 'salario, diritti, dignità contratto subito'. I lavoratori percorrono le strade di Sampierdarena.

Il traffico nel ponente di Genova è bloccato a causa della manifestazione e ci sono riflessi negativi per la mobilità in gran parte del capoluogo ligure.



