Asvis, Liguria in chiaroscuro sullo sviluppo sostenibile

In Liguria uno solo dei diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Onu risulta in forte miglioramento, il consumo e la produzione responsabile, tre presentano un lieve miglioramento, agricoltura e alimentazione, istruzione e lavoro e crescita economica tutti con il livello del 2023 superiore alla media nazionale, sei presentano una sostanziale stabilità, infrastrutture e innovazione con livello sopra la media nazionale, salute, giustizia e istituzioni, parità di genere, energia e imprese, quattro presentano un peggioramento: povertà, acqua, vita sulla terra e disuguaglianze. È una Liguria in chiaroscuro quella che emerge dalla presentazione del rapporto sui territori nel 2024 'Alle radici della sostenibilità' illustrato dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) a Roma presso il Cnel. Il rapporto illustra, attraverso dati e grafici, il posizionamento di Regioni, province, città metropolitane, aree urbane e Comuni rispetto alla realizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.

La Liguria è tra le nove Regioni italiane in miglioramento per quanto riguarda l'economia circolare. Per quanto concerne il consumo e la produzione responsabili in Liguria nel periodo 2010-2022 aumenta particolarmente la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (+31%) e diminuisce la produzione di rifiuti urbani (-71,6 chilogrammi per abitante. Nel settore agricolo diminuisce l'uso di fertilizzanti (-1605,7 kg per ettaro) e aumenta la superficie destinata ad agricoltura biologica (+8,3%, mentre si riduce il numero di persone con adeguata alimentazione (-3,2%) Per l'istruzione aumentano la formazione continua (+4% tra il 2018 e il 2023) e i posti autorizzati nei servizi socioeducativi (+4,8% tra il 2013 e il 2022), mentre continua a diminuire la quota di persone che legge libri e giornali (-14,4%), per il lavoro e la crescita economica si registra una diminuzione dei 'neet' (-8,5%) e della quota di part-time involontario (-3,6%) entrambi tra il 2018 e il 2023, tuttavia aumenta il lavoro non regolare (+1,3% tra 2010 e 2021). Sostanziale stabilità per la salute con la Liguria che vede diminuire la quota di persone che fa uso abituale di alcool, ma anche il numero di medici a disposizione.



