Abusi sessuali su allieva, Cassazione conferma condanna 11 anni

È stata confermata in Cassazione la condanna a 11 anni e 3 mesi per l'ex insegnante di 55 anni accusato di violenza sessuale nei confronti di una allieva minorenne a Genova. L'uomo è stato arrestato per fargli scontare la condanna e portato nel carcere di Genova Pontedecimo. Il docente di filosofia di un liceo genovese, è stato riconosciuto colpevole degli abusi su una sola alunna, mentre per una seconda è stato prosciolto per mancanza di querela.

Secondo l'accusa, il professore avrebbe prima fatto bere e offerto droghe leggere alle due e poi ne avrebbe abusato.

Le indagini, coordinate dal pm Gabriella Dotto, erano partite dopo la denuncia della mamma di una delle ragazze ai carabinieri. Le giovani, con problemi di fragilità, avevano conosciuto il docente allo sportello psicologico della scuola frequentato dalle due. L'uomo, difeso dall'avvocato Matteo Mezzapesa e Andrea Vernazza, era anche finito agli arresti domiciliari e davanti al gip aveva ammesso di aver avuto rapporti con una studentessa, negando di averla indotta a consumare droga per abusarne mentre aveva negato qualunque tipo di approccio nei confronti dell'altra ragazza.



