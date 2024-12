Spezia: D'Angelo, peccato non avere i nostri tifosi al Ferraris

Lo Spezia affronta contro la Sampdoria la prova del nove delle proprie rinnovate ambizioni in serie B. Partita per salvarsi, la squadra di Luca D'Angelo si ritrova terza in classifica con un significativo +9 sulla quarta. Il tecnico di Pescara un anno fa iniziava proprio dal Ferraris e contro i blucerchiati la sua avventura sulla panchina aquilotta, quando la classifica li vedeva nei bassifondi. "Il percorso è stato lungo e difficoltoso, ma abbiamo fatto una bella strada con l'aiuto dei tifosi - dice l'allenatore -. Un vero peccato non possano essere presenti, sarebbero venuti in tanti a sostenerci. Avremo una responsabilità in più: cercare di dare loro una soddisfazione a distanza".

Di fronte la Samp del nuovo tecnico Leonardo Semplici, fermo dal giugno 2023 quando retrocesse dalla serie A proprio con lo Spezia. "Sono in un momento di difficoltà, altrimenti non avrebbero cambiato tecnico. Non sarà semplice capire il loro schieramento, di sicuro troveremo una formazione con stimoli notevoli. Dovremo essere bravi ad entrare subito in campo con la giusta mentalità".

D'Angelo scaccia, nonostante la classifica, l'idea di giocare per le prime due posizioni insieme a Sassuolo e Pisa. "Il calcio non è il ciclismo in cui chi va in fuga si marca a vicenda. È vero che in questo momento noi e le altre due stiamo facendo molto bene, ma le partite sono sempre equilibrate e molte finiscono con un gol di scarto. L'altro giorno abbiamo battuto in maniera netta il Cittadella, ma è un'eccezione. In serie B conta la continuità".



