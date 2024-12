Porto Spezia, a giugno 2025 test su cold ironing per le crociere

Prende forma la prima delle cabine di trasformazione che porteranno l'alimentazione elettrica sulle navi da crociera che sostano in porto alla Spezia. La ditta Mont-Ele è passata alla fase di allestimento dell'edificio di Molo Garibaldi, in cui verrà installato un sistema da 20MW di potenza complessiva. "Il cuore dell'impianto sono due convertitori di frequenza - ha illustrato l'ingegner Fabio Brunetti -. Ci vorranno cinque mesi circa per installare tutta l'impiantistica. L'ultimo mese dell'appalto, a partire da giugno 2025, servirà per i test". Le prove riguarderanno il Cruise cable management system, una gru elettrica semovente in grado di estendere i pesanti cavi di alimentazione dal punto di presa in banchina fino ai sistemi di bordo grazie a un braccio telescopico. "Ogni volta che si stacca un generatore di bordo c'è bisogno di un tempo di coordinamento affinché la cabina cominci a fornire energia alla nave - spiega l'ingegner Davide Vetrala dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale -. L'operazione di connessione di una nave può durare tra 20 e 30 minuti". "Un progetto finanziato nel fondo complementare al Pnrr per un totale di 8.5 milioni di euro - illustra la commissaria straordinaria di Adsp, Federica Montaresi -. La credibilità dell'ente e il fatto di aver raggiunto tutti i target entro le scadenze previste nelle rendicontazioni ha fatto sì che il ministero ci riconoscesse 3 milioni di euro oltre i 5.5 milioni inizialmente previsti".

Oltre a quella di Molo Garibaldi, una cabina di trasformazione più grande sarà costruita anche sul futuro molo crociere di Calata Paita. Ulteriori due, a servizio del porto commerciale, sorgeranno su Molo Fornelli e al Terminal del Golfo. "Un momento importante per la città e per il suo porto - esulta il sindaco Pierluigi Peracchini -. Siamo i primi in Italia ad arrivare a questo punto con il cold ironing per le navi da crociera.

Abbiamo ancora mesi impegnativi davanti a noi, ma ci avviciniamo a dare risposte a chi abita di fronte al porto per quanto riguarda emissioni e rumore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA