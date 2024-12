Porti, sindaco Spezia 'No superauthority, rivendico autonomia'

"Penso che il sistema competitivo debba esistere tra porti e non tra regioni. Negli anni qua si è creato un modello leader a livello nazionale per quanto riguarda la produttività e penso che sia importante che ogni porto abbia la propria guida". Lo ha detto Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia, a margine della presentazione dei lavori per l'elettrificazione di Molo Garibaldi. Il primo cittadino si unisce al coro di voci che hanno accolto in città con freddezza la proposta, più volte citata dal nuovo presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, di creare un'unica autorità di sistema portuale ligure portando la Spezia insieme a Genova e Savona. Dal 2016 il porto della Spezia forma l'Autorità del sistema portuale del Mar Ligure Orientale insieme allo scalo toscano di Marina di Carrara.

"Si possono scegliere vai modelli, ma noi insistiamo nel rivendicare l'autonomia del porto della Spezia e la sua capacità di essere innovativo - sottolinea Peracchini -. I fatti dimostrano che qui si è lavorato sulla qualità anche con contratti integrativi innovativi che hanno dato soddisfazione economica ai lavoratori e risultati di affidabilità allo scalo di altissimo livello. Oltre settemila persone tra occupati diretti e indotto ruotano attorno al sistema portuale, chi gestisce i traffici deve avere la libertà di fare le scelte migliori nei momenti che ritiene più giusti".



