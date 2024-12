Frontale con incendio in una galleria dell'Autofiori, un morto

E' di un morto e una dozzina di intossicati il bilancio dell'incidente avvenuto nella tarda serata di ieri sull'Autostrada dei Fiori, in un tratto a doppio senso di marcia, tra Imperia e San Bartolomeo al mare, all'interno della galleria Gorleri. Secondo quanto appreso l'urto frontale tra una cisterna che trasportava vino e una vettura ha innescato un incendio: il guidatore dell'auto coinvolta nell'incidente è morto carbonizzato all'interno della sua auto mentre alcuni degli automobilisti rimasti bloccati si sono subito allontanati dalle auto cercando di uscire dalla galleria, restando così intossicati.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, con i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli operatori di AutoFiori. Inizialmente è stata istituita uscita obbligatoria a San Bartolomeo al mare e a Imperia Est, in entrambi i sensi di marcia. Nel corso della notte, però, il traffico è stato deviato sulla galleria parallela alla prima e anche in quella è stato istituito il doppio senso.



