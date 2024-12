Fincantieri, a Sestri P. nasce coordinamento appalti

Nasce nel cantiere navale Fincantieri di Sestri Ponente il coordinamento per gli appalti che ogni mese verificherà la situazione in essere. Questa la novità emersa dall' incontro svolto ieri nello stabilimento di Sestri Ponente organizzato dalla Fiom, presente il segretario nazionale Samuele Lodi, ed i delegati della rsu aziendale e di tutte le realtà appaltatrici di Fincantieri. In sostanza è stato posto l' accento sulla necessità che ci siano garanzie di continuità lavorativa anche in caso di cambio di appalto e soprattutto che vengano inserite queste garanzie anche nel contratto collettivo nazionale di lavoro. "Parametri basilari - ha detto il delegato Fiom - per controllare il rispetto delle normative da parte delle sempre più numerose ditte d appalto anche in materia di diritto dei lavoratori e della sicurezza".





