Costa Crociere presenta a Milano la nuova strategia 2025

Un nuovo concetto di vacanza alla 'riscoperta della meraviglia' non solo nelle destinazioni a terra della crociera ma anche durante il viaggio a bordo della nave. Costa crociere ha presentato oggi in occasione del primo Costa global summit a Milano all'Allianz MiCo, un evento alla presenza di oltre 2.500 persone, fra dipendenti, partner, agenti di viaggio e ospiti, la sua strategia e le novità per il 2025.

"Costa Crociere è un'azienda con 76 anni di storia, ma costantemente proiettata nel futuro. La nostra sfida per il 2025 è quella di rivoluzionare ancora una volta il concetto di vacanza, portando i circa 35.000 ospiti che ogni giorno viaggiano con noi a vivere la meraviglia di riscoprire la bellezza del mondo - spiega l'amministratore delegato Mario Zanetti -. Le crociere stanno crescendo rapidamente, con quasi 32 milioni di passeggeri nel mondo, ma rappresentano solo il 2% dei viaggiatori globali. Esiste quindi un ampio potenziale di crescita per i prossimi anni, che vogliamo sviluppare con la nostra strategia, grazie a esperienze uniche e memorabili, con la collaborazione di partner d'eccellenza. Tutto questo continuando nel nostro percorso di sostenibilità, che ci vede impegnati con investimenti importanti in nuove tecnologie finalizzati alla decarbonizzazione". La "missione" è lasciare i viaggiatori senza parole appunto per la meraviglia. Un esempio sono le Sea destination, che segnano la "rivoluzione" nelle crociere Costa: spettacoli ed esperienze immersive sulle navi, legati agli scorci che si incontreranno lungo la rotta, che prima erano solo luoghi di passaggio. Ad esempio nel golfo dell'Oman i crocieristi si ritroveranno in un deserto sul mare a scoprire le tradizioni delle oasi con danze e musiche o a celebrare con un party la luna nel Mar dei Caraibi. Proposte spettacolari con la collaborazione di Luca Tommassini che sarà il direttore artistico delle esperienze a bordo. Grande attenzione anche per la gastronomia, con chef di nome come Bruno Barbieri e Angel Léon. Durante il Costa Global summit parlando delle strategie della compagnia, l'attenzione si è focalizzata sulla centralità della nave e dell'esperienza a bordo, espresse attraverso il design (fra l'latro sono state ridisegnate le suites di Costa Deliziosa) comfort, innovazione tecnologica e sostenibilità.



