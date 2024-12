Consiglio Liguria, ufficializzata composizione gruppi politici

È stata ufficializzata la composizione dei gruppi politici nel Consiglio regionale della Liguria per la XII legislatura illustrata dal presidente dell'assemblea Stefano Balleari stamani a Genova a inizio seduta. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci aderisce al gruppo 'Vince Liguria-Noi Moderati', che avrà come capogruppo il consigliere Matteo Campora e altri componenti i consiglieri Federico Bogliolo e Alessandro Bozzano. L'ex candidato presidente della Regione per il campo progressista Andrea Orlando, assente nella seduta odierna perché in congedo, non aderirà alla lista civica che porta il suo nome ma al gruppo del Partito Democratico, con capogruppo Armando Sanna e altri componenti i consiglieri Katia Piccardo, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D'Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale e Federico Romeo.

Il gruppo di Fratelli d'Italia sarà guidato dal capogruppo Rocco Invernizzi e composto dai consiglieri Lilli Lauro, Stefano Balleari, Gianmarco Medusei e Veronica Russo. Il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra sarà la consigliera Selena Candia spalleggiata dal consigliere Jan Casella. Il capogruppo della lista Andrea Orlando Presidente sarà il consigliere Giovanni Battista Pastorino. Il capogruppo di Forza Italia Carlo Bagnasco affiancato dai consiglieri Chiara Cerri e Angelo Vaccarezza. Il capogruppo della Lega sarà Sara Foscolo affiancata dai consiglieri Alessio Piana e Armando Biasi. Il capogruppo del M5S sarà Stefano Giordano. Il capogruppo della lista Orgoglio Liguria-Bucci Presidente sarà Giovanni Boitano, insieme ai consiglieri Walter Sorriento e Marco Frascatore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA