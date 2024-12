Calcio: Samp, Semplici 'sono venuto qui per risalire'

Dopo Andrea Pirlo e Andrea Sottil, tocca a Leonardo Semplici cercare di dare una sterzata a questa stagione della Sampdoria con tantissime ombre e poche luci: "Leggendo la formazione sorprende una classifica così. Prima di me c'erano dei grandissimi professionisti, ripartiremo quasi da zero. Non sono qui per stravolgere, ma per dare valore a questi ragazzi che in passato hanno fatto grandi cose. Ma come nel mio caso conta fino a un certo punto. Conta quello che faremo da sabato", ha detto il tecnico che ha firmato un contratto fino al prossimo giugno.

"Se sono venuto qua è perché vedo la prospettiva di risalire.

Quando, sarà il campo a dirlo. Da parte mia c'è la massima voglia di stravolgere questa situazione che non piace a nessuno.

Credo sia giusto pensare gara dopo gara e concentrarsi sulla prossima partita. E' chiaro che se un allenatore arriva alla Sampdoria, in una situazione del genere, viene qui in un centro sportivo, lo fa per fare il meglio". Poi il nuovo mister traccia quello che potrà essere l'abito tattico della squadra : " Siamo in difficoltà nel reparto difensivo, non sono qui per lamentarmi. Sapevo di questa situazione. La squadra è stata costruita per giocare col 3-5-2, 3-4-2-1 o 3-4-3. Queste inizialmente dovrebbero essere le nostro caratteristiche. Vedo i numeri, i gol li facciamo ma i gol subiti sono troppi.

Attraverso il lavoro e l'organizzazione mi auguro di sopperire a queste importanti assenze'', conclude Semplici che sabato debutterà al Ferraris contro lo Spezia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA