Bucci, giovedì nomineremo nuovi commissari ospedali e strade

"Abbiamo rinnovato Enrico Castanini in veste di commissario per l'innovazione alla transizione digitale con riferimento a tutta la parte digitale della sanità". Lo ha annunciato oggi al termine della giunta regionale il presidente Marco Bucci. "Le prossime nomine - ha aggiunto Bucci - verranno effettuate giovedì e comprenderanno anche quelle degli ospedali, che saranno Felettino, Gaslini, Galliera, Erzelli e Taggia, e arriveranno attraverso una delibera di giunta. Saranno nominati dei project manager che avranno come unico potere particolare quello di fare in modo che le cose avvengano. In alcuni casi si tratta di cose già fatte, in altri si devono occupare dell'approvazione del progetto e dovranno occuparsi del lavoro di intermediazione tra tutti gli enti per arrivare al progetto. Non ci saranno poteri speciali".

I nuovi commissari, o project manager, che verranno nominati non saranno però solo quelli degli ospedali in costruzione. "Per quanto riguarda le infrastrutture parliamo ovviamente del raddoppio della tratta ferroviaria tra Finale ed Andora, della nuovo autostrada Predosa-Carcare-Albenga, del raddoppio della Pontremolese e dell'Aurelia Bis su tutto il territorio del Ponente. Stiamo facendo le selezioni adesso e potrebbero essere sia figure esterne alla Regione che interne".



