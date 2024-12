Bootcamp e work experience, chiude prima edizione d:cult

250 ore di formazione tra lezioni, sopralluoghi e workshop, 600 ore totali di esperienze in azienda presso 15 realtà culturali di eccellenza, 1 bootcamp di due giorni a Voltaggio, 35 docenti, 24 giovani partecipanti da tutta Italia, 10 location in spazi monumentali, 4 focus aperti al pubblico. Questo il bilancio della prima edizione di d:cult, dell'Università di Genova.

A conclusione del percorso formativo, dai giovani partecipanti a d:cult arrivano anche 6 proposte progettuali concrete per valorizzare il patrimonio culturale dei territori: Maavs per trasformare il Museo Archeologico Alta Valle Scrivia, a Isola del Cantone, in polo di sviluppo culturale e aggregazione sociale; NarraVo per porre la Pinacoteca di Voltaggio (Alessandria) al centro di un sistema che metta in rete il patrimonio culturale, sfruttando il turismo escursionistico e le attività outdoor; Open Peschiere per aprire al pubblico la splendida Villa Pallavicino delle Peschiere con eventi e iniziative culturali; Margini in Evidenza per scoprire il patrimonio storico-artistico in aree periferiche della città; Santa Maria di Castello con l'idea di un nuovo allestimento museale che renda il complesso monumentale fruibile ai disabili visivi; infine, il podcast in dispARTE su tematiche culturali e storico-artistiche per un pubblico generalista.

La prima edizione del corso, diretta dallo storico dell'arte Giacomo Montanari, è realizzata in collaborazione con un'ampia rete di partner, tra cui Fondazione Edoardo Garrone, Fondazione Friends of Genoa, Fondazione Passadore 1888 e Camera di Commercio di Genova. Già allo studio l'edizione 2025.



