Accordo Consolato Ecuador e Inas Cisl per pratiche previdenziali

Firmato un accordo in materia di assistenza per tutte le pratiche socio-previdenziali tra il Consolato Generale dell'Ecuador a Genova e il patronato Inas Cisl della Liguria . L'accordo è stato sottoscritto alla presenza di Gabriela Sommerfeld, Ministro degli Affari Esteri della Repubblica dell'Ecuador, e dell'Ambasciatore dell'Ecuador in Italia, Esteban Moscoso. Hanno firmato l'accordo il Console Generale Ministro Oscar Izquierdo e il direttore regionale dell'INAS-CISL della Liguria Nicola Bottaro. Questo accordo è il risultato di un impegno congiunto del Ministero degli Affari Esteri e della Mobilità Umana dell'Ecuador, spiega una nota, che mira ad ampliare i servizi consolari all'estero e a garantire l'accesso dei cittadini ecuadoriani alle pratiche necessarie per tutela dei diritti socio-previdenziali, delle prestazioni in materia di sicurezza sociale e di immigrazione. "A Genova c'è la comunità ecuadoriana più grande d'Italia con 15mila persone e tantissimi si stanno informando anche per le pratiche di ricongiungimento familiare per far arrivare le loro famiglie in Italia. Ci sarà uno sportello dedicato presso la sede del Consolato il primo lunedì del mese e tutti i martedì nella nostra sede in piazza Campetto saremo a disposizione per ogni informazione", spiega Bottaro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA