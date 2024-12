Natale: installazioni luminose, 40 punti luce in tutta Genova

Sono iniziate lunedì mattina e termineranno entro domani, giovedì12 dicembre, le installazioni delle luci natalizie in città. Sono circa 40 le illuminazioni che saranno installate in tutta Genova, sparse tra le delegazioni, con l'obiettivo di illuminare ogni angolo del territorio e rendere questo Natale 2024 speciale per tutti i cittadini.

"Con orgoglio anche quest'anno, in continuità oramai con gli anni passati - ha spiegato l'assessore alle Tradizioni e Commercio Paola Bordilli - abbiamo voluto realizzare un'animazione diffusa, che da Ponente a Levante, passando per il centro e arrivando alle principali piazze e vie dei quartieri, regalasse ai genovesi l'atmosfera del Natale, valorizzando alcuni dei principali luoghi di passaggio della nostra città con installazioni a terra. Oltre quindi alle tante luci aeree dei Civ, che ringrazio e a cui come Comune contribuiamo con un bando da 8 anni specificamente dedicato, la città tutta si sta illuminando per donare quella gioia, calore e colore tipici del nostro Natale - ha concluso -. Anno dopo anno, dal 2017 a oggi, Genova, grazie al lavoro e alla sinergia dell'amministrazione con il territorio, si è arricchita sempre di più di attrazioni e iniziative nel periodo natalizio con un'offerta diffusa."



