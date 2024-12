Microauricolari e tablet per ottenere patente, 7 indagati

La polizia stradale di Genova ha sgominato una banda che avrebbe pilotato diversi esami per la patente. Il gruppo usava auricolari e radiotrasmittenti per fare superare gli esami. Gli investigatori hanno indagato sette persone.

In particolare, alla fine degli esami sono state controllate tre persone trovate poi con vari dispositivi elettronici nascosti sotto la maglia e la giacca oltre a microauricolari, nascosti nell'orecchio e rimossi in ospedale. Sono poi stati individuate altre quattro persone, originarie del Bangladesh e del Pakistan, coinvolte nelle operazioni di "vestizione" con materiale elettronico e il trasferimento dei candidati. Il costo del servizio era di circa 4.500 euro a candidato, suddivisi in due tranche, la prima da tre mila euro prima dell'esame e 1.500 al superamento della prova. L'organizzazione avrebbe guadagnato circa 20 mila euro.



