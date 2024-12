Porto: Zls, Maresca "trasmessa a Regione perimetrazione aree"

"In queste ore, abbiamo trasmesso a Regione Liguria la perimetrazione della Zona logistica semplificata Porto e Retroporto di Genova, con tutte le mappe delle perimetrazioni delle aree portuali e urbane da includere nella Zls. Il Comune di Genova, in accordo con Autorità di Sistema Portuale, ha realizzato una mappatura su base informatica, caricata sul Geoportale del Comune di Genova». Lo annuncia l'assessore comunale al Porto Francesco Maresca. "In questi mesi - spiega l'assessore Maresca - è stato realizzato un grande lavoro da parte dei tecnici dei nostri uffici, in stretta sinergia con Regione Liguria, struttura commissariale, Autorità di sistema portuale, associazioni di categoria, in particolare Spediporto, e Capitaneria di porto. Nell'alveo di quanto definito dalla legge Genova e dai successivi provvedimenti normativi, abbiamo mappato le aree che saranno coinvolte nella Zona logistica semplificata con benefici di semplificazione fiscale e burocratica. Genova è pronta per entrare nella fase operativa della Zls, dopo un lungo percorso che abbiamo seguito passo dopo passo per cogliere a pieno quella che sarà un'opportunità strategica per lo sviluppo delle imprese e di tutta la filiera logistico-portuale della nostra città, a servizio della Nazione".



