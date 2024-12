Natale, 8.000 persone attese ai pranzi di Sant'Egidio in Liguria

Saranno oltre ottomila a Genova e in Liguria le persone in difficoltà che siederanno a tavola con la Comunità di Sant'Egidio il 25 dicembre e nei giorni immediatamente precedenti, in oltre cinquanta luoghi differenti, per il tradizionale pranzo di Natale. Dalla basilica dell'Annunziata ai Magazzini del Cotone, dalle residenze sanitarie assistenziali agli istituti penitenziari di tutta le Regione, grazie all'impegno di circa mille volontari.

Quest'anno, una grande novità: un pranzo sarà ospitato per la prima volta nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, per dare simbolicamente ai più fragili il posto centrale nella vita della città. Nel corso degli anni il pranzo di Sant'Egidio è diventato l'icona di un Natale in cui nessuno è escluso, una sfida complessa in tempi segnati dall'aumento della povertà e della violenza a livello mondiale.

Per tutti gli ospiti sarà preparato il pranzo della festa e per ciascuno un regalo nuovo personalizzato perciò la Comunità di Sant'Egidio ha lanciato un'appello a tutti per sostenere il progetto e aiutare a non dire di 'no' a chi chiede aiuto. Sono stati aperti punti di raccolta in città dove sarà possibile donare in n particolare, sciarpe, foulard, cappelli, guanti, prodotti di cosmesi, profumi, bigiotteria, borse, giocattoli, tavolette di cioccolato, pandori e dolci natalizi.

"La festa che stiamo preparando - afferma il responsabile di Sant'Egidio in Liguria Andrea Chiappori - è un messaggio di solidarietà ma soprattutto di pace, in questo tempo attraversato da troppe guerre e da una povertà crescente. Fare un piccolo gesto gratuito di amicizia e di accoglienza è una rivolta alla durezza di un mondo spietato contro i deboli e di contestazione all'indifferenza e alla rassegnazione. Dire 'mi importa', tendere la mano, per noi è il primo passo per costruire una società migliore".



