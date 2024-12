Fondazione EcoEridania, 9 progetti solidali sostenuti nel 2024

Sono stati nove i progetti solidali sostenuti economicamente nel corso del 2024 da parte della Fondazione EcoEridania Insuperabili, che hanno visto anche l'impegno dei dipendenti del Gruppo che hanno deciso di destinare parte della tredicesima a progetti di solidarietà locale. Progetto che sono andati a beneficio della Fondazione Gigi Ghirotti, del Centro Progetto Spilimbergo, de gli Orfani della Tragedia del Ponte Morandi, dell'Ospedale Gaslini, dell'Istituto Oncologico Romagnolo (IOR), della Casa del Re, del Volley Albissola, di Sapre e della città di Valencia tramite la Fondazione Levante. "Il nostro impegno è da sempre quello di creare valore per il territorio in modo concreto - ha spiegato il presidente del Gruppo EcoEridania, Andrea Giustini - e siamo convinti che, con determinazione e impegno collettivo, si possano realizzare i sogni di tutti, anche di chi parte da situazioni più svantaggiate. Come Gruppo EcoEridania, in 14 anni abbiamo raccolto e donato oltre 4 milioni di euro e, anche quest'anno, grazie alla Fondazione EcoEridania Insuperabili, abbiamo realizzato progetti straordinari, pensati per rafforzare il senso di comunità e promuovere l'inclusione sociale". Per il 2025 il Gruppo ha annunciato il lancio di un nuovo bando che prevederà l'assegnazione di 5.000 euro a una nuova realtà solidale, scelta per ampliare ulteriormente il raggio d'azione degli interventi sul territorio. Tra le attività in arrivo per il prossimo anno, inoltre, la seconda edizione dell'EcoEridania Cup che vedrà coinvolte le squadre For Special del territorio ligure, di cui parte dei proventi verranno destinati alla Fondazione Gigi Ghirotti. "L'impegno nel sociale di Fondazione EcoEridania Insuperabili si rinnova e cresce di anno in anno - ha ricordato Simona Ferro, Assessore allo Sport della Regione Liguria - e questa bella realtà si conferma un prezioso alleato delle istituzioni locali sostenendo tante associazioni del territorio che operano nel campo della solidarietà. Nel 2025 la Liguria sarà Regione Europea dello Sport e sarà l'occasione per promuoverne il profondo valore sociale". Nel corso della conferenza stampa, dove è stato annunciato anche il Gran Galà di beneficenza, che si svolgerà sabato 14 febbraio al Waterfront di Levante e la nascita della nascita della nuova squadra Insuperabili della sede di Pistoia, è stata fatto anche il punto sui progetti dedicati ai più giovani. "Grazie al Progetto Scuole, abbiamo portato il nostro messaggio in numerosi istituti formativi - ha ricordato Davide Leonardi, Co-Fouder Fondazione EcoEridania Insuperabili - superando il traguardo degli oltre 15.000 studenti coinvolti". Infine, siamo davvero felici della nascita della nuova squadra Insuperabili della sede di Pistoia.

La Fondazione EcoEridania Insuperabili continuerà a costruire opportunità e inclusione, perché ogni piccolo passo verso il cambiamento è un grande passo verso un futuro migliore."



