Case vacanze abusive a Sanremo, multe per 20mila euro

Cinque appartamenti ammobiliati a uso turistico, ma non registrati e quindi abusivi, sono stati scoperti dalla polizia municipale di Sanremo nel centro storico della Pigna. Nei confronti dei responsabili sono scattati verbali per complessivi ventimila euro.

Sono stati una quarantina i sopralluoghi effettuati negli ultimi mesi. "L'attività di monitoraggio - spiega il comandante della polizia municipale Fulvio Asconio - è stata condotta eseguendo sia sopralluoghi negli appartamenti ammobiliati a uso turistico, sia controlli informatici sulle più note applicazioni di prenotazione turistica".

Verifiche incrociate con il portale della Regione Liguria hanno permesso di individuare chi gestiva gli appartamenti.

Inoltre, in due degli appartamenti abusivamente affittati a uso turistico, sono stati trovati ospiti i cui nominativi non erano stati comunicati alle autorità di pubblica sicurezza competenti.

In questo caso è stata trasmessa una segnalazione alla procura di Imperia.



