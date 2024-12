Calcio: Samp, manca solo ufficialità per Semplici

Ormai è fatta, Leonardo Semplici è il nuovo allenatore della Sampdoria e manca soltanto l'ufficialità che è attesa nelle prossime ore. Nel tardo pomeriggio ha visitato il centro sportivo di Bogliasco accompagnato dal direttore sportivo della Samp Pietro Accardi.

Domani dirigerà il primo allenamento e poi già sabato debutterà in panchina al Ferraris nel match contro lo Spezia. Per Semplici, che prenderà il posto dell'esonerato Andrea Sottil, un contratto fino al 30 giugno 2025 con opzione anche per il 2026.

Come ingaggio dovrebbe percepire circa 200mila euro.



