Bus gratuito per visitare i Musei del Mare di Mu.Ma

Il servizio navetta gratuito della Lanterna, che ha visto una prima fase di sperimentazione nel 2019, si amplia con il servizio "Musei del Mare".

Dal 13 dicembre, infatti, e per altre strategiche date di dicembre, un bus granturismo da 29 posti - che recherà un cartello con scritto "Servizio navetta gratuito Musei del Mare (Galata - MEI - Lanterna) - sarà a disposizione gratuitamente per turisti e genovesi.

Le date in cui il servizio sarà attivo sono il 13, 14,15, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 e 31 dicembre, sebbene il giorno dell'ultimo dell'anno l'ultima corsa dalla Lanterna verso il centro sarà alle ore 17. La navetta partirà da Caricamento, in prossimità dell'Acquario e farà le seguenti fermate: Commenda, Principe FS/piazza Acquaverde, metro Dinegro e piazzale san Benigno. Il percorso sarà circolare.

La segnaletica che indicherà il percorso e le fermate del servizio verrà implementata nei prossimi giorni.

Il progetto nasce da una collaborazione tra l'assessorato al Turismo del Comune di Genova con Mu.MA - Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni.

L'assessorato al Turismo del Comune di Genova ha finanziato l'iniziativa rendendo l'utilizzo del bus gratuito per tutti i viaggiatori.

"Un servizio gratuito, dedicato a cittadini e turisti che potranno così scoprire la Lanterna, simbolo di Genova per eccellenza, ma anche il Galata Museo del Mare, il MEI e il nostro centro storico - ha detto Alessandra Bianchi, assessore al Turismo del Comune di Genova - Un'iniziativa che ci permette di valorizzare e far conoscere ulteriormente il patrimonio storico, culturale ed identitario della nostra città".

"Questa iniziativa dell'Assessorato Turismo, che qui ringrazio - commenta il presidente del Mu.Ma Mauro Iguera - rappresenta un segnale concreto dell'impegno del Comune nel valorizzare i tre musei in capo al Mu.MA, riconoscendone il ruolo centrale nella narrazione della storia, dell'identità di Genova e della sua cultura marittima. Grazie a questo intervento, una navetta completamente gratuita per genovesi e turisti, collegherà Caricamento al Galata, al MEI ed alla Lanterna, il simbolo della nostra città".



