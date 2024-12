Aurelia Bis Savona, terminato lo sciopero dei lavoratori

È terminato oggi lo sciopero dei lavoratori impegnati nel completamento dell'Aurelia Bis tra Albisola Superiore e Savona per protestare contro il mancato pagamento degli ultimi due mesi di stipendio. La mobilitazione era iniziata il 18 novembre ma "a piccoli passi la vertenza si sta risolvendo - spiegano i sindacalisti della Feneal Uil Antonio Sechi e della Fillea Cgil Michele Bello - Hub Savona ha saldato la Cassa Edile di Savona a tutto il mese di settembre, consentendo così l'erogazione della gratifica natalizia ai lavoratori. Attendiamo lunedì per verificare il pagamento della mensilità di novembre e la retribuzione accessoria ancora in sospeso. A piccoli passi la vertenza si sta risolvendo pur rimanendo sul tavolo alcune criticità. Attendiamo altresì di verificare al tavolo prefettizio gli sviluppi della discussione su come, quando e con quali maestranze il cantiere riprenderà vita".



