Arachidi cancerogene dalla Cina, maxi sequestro a Genova

Seicento chilogrammi di arachidi sgusciate provenienti dalla Cina sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza e dall'Ufficio delle Dogane di Genova perché dagli esami di laboratorio è emersa la presenza di aflatossina, una micotossina nota per le proprietà genotossiche e cancerogene, in quantità superiori a quelle previste e ammesse dall'Unione Europea.

In vista delle feste natalizie la merce era destinata ad una società toscana operante nel settore del commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, ma le verifiche per la tutela della sicurezza alimentare hanno permesso di fermarla prima che la frutta secca arrivasse sulle tavole degli ignari consumatori.

Il rappresentante legale della società importatrice è stato denunciato all'autorità giudiziaria per vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA