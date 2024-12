TriCapodano a Genova, chiude con Amoroso e ex Otago

Apertura domenica 29 dicembre con il "deejay time show" con Albertino, Fargetta, Molella è Prezioso, secondo serata dedicata a i giovanissimi con il rap in piazza 2.0 con Noyz Narcos, Madman e Elia, per chiudere il 31 dicembre con Alessandra Amoroso, La Rappresentante di Lista e gli Ex Otago, con Serena Garitta e Alice Arcuri ad accompagnare i genovesi verso il 2025. Sono questi, infatti, gli appuntamenti del "Tricapodanno" che animeranno il palcoscenico di Piazza De Ferrari.

"Tre serate di grande musica e di intrattenimento per giovani, giovanissimi - spiega il il vicesindaco Pietro Piciocchi - ma anche per le famiglie e i tantissimi turisti che aspettiamo nella nostra città per visitare le bellezze e lo straordinario patrimonio artistico e museale. Per tre serate, saliranno sul palco di De Ferrari artisti che riempiono stadi e palazzetti, con un seguito che pensiamo possa portare tanti a scegliere Genova come meta per il ponte di fine anno".

"Anche quest'anno, dal 29 al 31 dicembre, la nostra città si trasforma in un palcoscenico di musica, spettacolo e divertimento, con artisti di fama nazionale e talenti locali pronti a farci ballare e vivere emozioni uniche - aggiunge Federica Cavalleri,consigliera delegata ai Grandi eventi Comune di Genova - Dal DJ set, al Rap fino alla serata di Capodanno, con ospiti di grande caratura, Genova è pronta a brillare e ad accendere l'entusiasmo di tutti. Vi aspetto numerosi per brindare insieme al nuovo anno e vivere momenti indimenticabili nella nostra piazza De Ferrari, cuore pulsante della città". Una serata di Capodanno che, quest'anno, è stata organizzata dalla genovese "Duemila Grandi Eventi", senza la diretta nazionale.

"Ritengo che sia fisiologico dopo dietro anno che abbiamo a uno la diretta nazionale - sottolinea Piciocchi - e siamo contenti per che sarà una piazza dei genovesi".



