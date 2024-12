Santa Margherita, da regina dell'estate a perla del natale

Chi ha detto che il mare è bello solo d'estate? Anche in inverno la Riviera ligure sprigiona fascino a piene mani, e se la Riviera si chiama Santa Margherita Ligure, rinomata porta del Parco di Portofino, c'è davvero da stropicciarsi gli occhi anche in occasione delle festività natalizie.

Alla nota bellezza del paesaggio - un gioco di colori fra blu del mare, verde delle colline e facciate dipinte - si sposa infatti la lussureggiante illuminazione di vie e piazze e una grande, imperdibile sorpresa per bambini e famiglie: la Casa del Grande Elfo Gedeone, un'installazione artistica che lascia letteralmente senza fiato, ideata da Oriana Pagan al Piano Terra della seicentesca Villa Durazzo Centurione, fra ardesie, marmi, maioliche, affreschi neoclassici e le splendide tele di Gio Enrico Vaymer.

Qui culmina il red carpet che collega la Villa, col suo parco secolare e il suo giardino all'italiana, al centro cittadino, dove ha sede il village natalizio. Circa 80 gli eventi che il Comune ha racchiuso nel calendario natalizio. Molti di questi, ovviamente, avranno luogo proprio nel complesso di Villa Durazzo: per la gioia dei più piccoli, gli incontri col Grande Elfo in carne e ossa e i laboratori gratuiti previsti nella vicina Villa San Giacomo. L'apice del Natale made in Santa Margherita sarà tuttavia… Dopo Natale. 'Santa is coming to Santa', si intitola non a caso il festival.

Segnatevi allora questa data, 28 dicembre. Accompagnato da elfi, soldatini e sbandieratori, sfilando fra le vie cittadine, Babbo Natale arriverà in vacanza a Villa Durazzo direttamente da Govone, il "magico Paese di Natale", teatro di uno dei mercatini più popolari d'Europa. Un'occasione di festa che resterà nel cuore dei presenti.

Parate, aperitivi e concerti - incluso quello della notte di Capodanno, un tributo ai Queen con palco a ridosso del mare - completano una rassegna che trasforma Santa Margherita, regina dell'estate italiana, in una Perla del Natale. Tutti gli eventi sono consultabili su livesanta.it



Riproduzione riservata © Copyright ANSA