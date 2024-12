Psa Italy, 2024 in crescita per terminal Psa Genova Prà e Sech

Una crescita del 19,43% al terminal Psa Sech di Genova, a 295 mila teu, e aumentano i traffici anche al Psa Genova Pra' che passa da 1.449.199 teu nel 2023 a 1.508.819 nel 2024. Per il terminal Psa Venice-Vecon di Venezia i traffici si attestano a oltre 290 mila teu dopo il record 2023 di 337.032, un calo fisiologico per la crisi di Suez che ha modificato le rotte, ma comunque in tenuta. I dati presentati questa sera a Genova a Palazzo Interiano Pallavicino, in occasione dell'incontro per gli auguri natalizi, dicono che complessivamente Psa Italy chiuderà il 2024 con risultati significativi e investimenti che segnano un nuovo capitolo per Genova e Venezia. Per il terminal di Psa Genova Pra' il principale terminal container gateway italiano, in particolare si conferma anche il ruolo strategico della ferrovia con circa 228 mila teu movimentati su rotaia.

"Il 2024 è stato un anno positivo come gli ultimi, nonostante la situazione rimanga complicata perché anche quest'anno sono successe cose inaspettate: abbiamo avuto la crisi del Mar Rosso, gli Houthi, con le navi che sono obbligate a transitare dal Sudafrica e questo ci ha creato problemi a inizio anno, specialmente a gennaio, quando le navi dalle provenienti dall'estremo Oriente hanno impiegato circa 15 giorni in più ad arrivare a Genova, però alla fine abbiamo dimostrato ancora una volta di essere aziende resilienti e abbiamo retto il colpo. Ci siamo adeguati, abbiamo recuperato il mercato perso nei primi mesi e abbiamo chiuso l'anno e con un segno positivo" commenta il ceo di Psa Italy Roberto Ferrari.

In termini di impatto sui territori di Genova e Venezia, Psa Italy contribuisce con un monte di 75 milioni di salari erogati con il 93% dei dipendenti residenti nelle province di Genova e Venezia. Ancora, ogni dipendente ha ricevuto in media 34 ore di formazione, per una spesa complessiva di oltre 280mila euro.

Complessivamente, inoltre, sono stati versati oltre 16 milioni di euro alla Pubblica amministrazione. La spesa per approvvigionamenti è stata di 110,7 milioni di euro, con oltre l'80% destinato a fornitori italiani, di cui 79,1 milioni per Psa Genova Pra', 21,8 milioni per Psa Sech e 9,8 milioni per Psa Venice-Vecon.



