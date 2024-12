Governatore Bucci celebra i 200 anni del 'Corriere Mercantile'

"È un vero piacere poter partecipare alle celebrazioni in onore dei 200 anni dalla nascita del Corriere Mercantile, un giornale che ha segnato un'epoca e giocato un ruolo da protagonista nel mondo della carta stampata ligure. Fin dal suo primo numero, pubblicato nel 1824, il Mercantile è stato un faro per l'informazione economica e un punto di riferimento imprescindibile per Genova e tutta la Liguria: conservare la memoria di questa importantissima realtà è di vitale importanza per tutta la nostra comunità". Così il governatore ligure Marco Bucci, intervenuto oggi al Palazzo della Borsa di Genova in occasione delle celebrazioni per i 200 anni dalla fondazione del Corriere Mercantile. "Oggi vogliamo ricordare la sua storia e ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla vita di questa testata, giornalisti che hanno saputo rendere il Corriere Mercantile una voce autorevole e indimenticabile", conclude il presidente Bucci.

Nel corso dell'evento al Palazzo della Borsa è stato presentato il magazine illustrato edito per l'occasione, un'"edizione straordinaria" che ripercorre la storia del Mercantile corredata da saggi e articoli a cura di alcune storiche firme del giornale. Il volume, edito da Fondazione De Ferrari ETS, è stato curato dai giornalisti Franco Manzitti e Roberto Orlando. Durante l'evento la Camera di Commercio di Genova ha esposto alcuni volumi rilegati con copie del quotidiano, dall'Ottocento agli anni Duemila.



