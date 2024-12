Giunta Piciocchi, nominati i 'tecnici' Costa e De Fornari

Sono Enrico Costa, esponente di spicco del terzo settore a Genova, e Ferdinando De Fornari, architetto ed dirigente comunale in pensione, i due nuovi assessori comunali nominati dal vicesindaco reggente Pietro Piciocchi. Questo il primo atto politico dopo l'assunzione dei pieni poteri, dopo la decadenza immediata del sindaco Bucci, avvenuta dopo la votazione della delibera in consiglio comunale.

Piciocchi, dopo un intervento di saluto da "vicesindaco reggente" - questa ufficialmente la definizione del suo incarico da oggi - ha fatto un discorso di saluto e ringraziamento e poi ha delineato la nuova geometria della giunta che vede, quindi, l'ingresso di due figure esterne e tecniche, non legate ai partiti o agli schieramenti politici. La nomina dei nuovi assessori è, infatti, legata a un più ampio rimpasto di deleghe.

Da questo punto di vista, Piciocchi mantiene il Bilancio e le Partecipate ma "passa" alla new entry De Fornari partite come Pnrr e Lavori pubblici. Costa si occuperà di Sociale, Famiglia, Disabilità e Giovani. Lorenza Rosso, che aveva la delega al Sociale, diventa assessora alla Cultura (oltre che Affari legali e avvocatura). Tra le altre novità, l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino si occuperà di Mobilità - delega che era di Matteo Campora, eletto in Regione - mentre Mauro Avvenente eredita l'Ambiente (ma perde Manutenzioni, assegnato a De Fornari). Marta Brusoni perde la delega alla Scuola, che va a Francesca Corso, ma mantiene le politiche educative e assume quelle a Intelligenza artificiale e rapporti con l'Iit.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA