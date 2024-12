Detenuto prende a pugni medico durante visita in carcere

Un detenuto magrebino proveniente dal carcere di Modena, che per ordine e sicurezza era stato ristretto nel padiglione dei detenuti protetti del carcere di Valle Armea, a Sanremo, perché considerato violento e pericoloso, ha preso a pugni il medico di guardia. L'aggressione si è consumata, ieri, durante una visita e apparentemente senza alcun motivo. Portato in ospedale, il dottore è stato medicato e dimesso con venti giorni di prognosi. A denunciare l'accaduto è il segretario regionale della Uil polizia penitenziaria, Fabio Pagani.

"Nel corso del 2024, si sono già dimessi quattro medici e tre infermieri, che non si sentono sicuri a prestare servizio - avverte il sindacalista -. Quello di Sanremo è ormai un carcere allo sbando e chiediamo l'intervento del prefetto". Il detenuto era stato trasferito lo scorso fine agosto dopo aver girato diverse carceri dell'Emilia Romagna e dopo l'aggressione di cinque poliziotti penitenziari.



