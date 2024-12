Comune Genova: Bucci, saluto social 'sarò sindaco dei liguri'

Nove immagini, dal ponte sul Polcevera ricostruito al palco del Capodanno in piazza, passando per i cantieri del Waterfront e i selfie con i cittadini. E poi un lungo saluto. Alle poche parole spese in consiglio comunale per il suo commiato, spiegando che altrimenti "si sarebbe commosso", Marco Bucci ha contrapposto un post sui social destinato a tutti i genovesi. "Oggi è un giorno molto particolare per me, finiscono quasi otto anni meravigliosi della mia vita dai quali ho ricevuto una grande soddisfazione, quella di poter restituire, da sindaco, qualcosa del tantissimo che la città mi ha sempre dato". Bucci scrive: "Dalla vita ho avuto tantissimo, una famiglia unita, una storia professionale significativa, sport, aria aperta e mare, per me, fare il sindaco della città in cui sono nato è stato il coronamento di questo percorso importante, perché ho avuto la possibilità di mettere a disposizione di tutti le competenze che ho accumulato in tanti anni anche all'estero". Parla dell'interruzione del secondo mandato - per diventare presidente della Regione - come di un "sacrificio" fatto per tre ragioni, lo spirito da "civil servant", la "consapevolezza che avrei lasciato la mia città in buone mani" e "la convinzione di poter svolgere l'incarico di presidente della Regione come sindaco dei liguri, quindi di continuare ad occuparmi, in fondo, anche un po' della città di Genova". Bucci conclude: "Voglio esprimervi tutta la mia gratitudine per l'affetto e la forza che mi avete dato in questi anni e che continuerete a darmi, insieme, continueremo a lavorare per una Genova e una Liguria sempre più meravigliose".





