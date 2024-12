Comune, Cassibba saluta Bucci "sotto sua guida Genova centrale'

"A nome della presidenza del Consiglio comunale voglio rivolgere un sincero ringraziamento a Marco Bucci per il suo straordinario impegno a servizio della città". Così il presidente del Consiglio comunale Carmelo Cassibba, seconda carica di Palazzo Tursi, in occasione della decadenza da sindaco di Genova di Marco Bucci, ufficializzata oggi in Consiglio comunale.

"In questi otto anni sotto la sua guida, Genova ha affrontato e superato momenti difficili, ritrovando una stagione di grande cambiamento e sviluppo. Dalla ricostruzione del Ponte Morandi alla ripartenza economica e sociale della città, abbiamo visto risorgere infrastrutture vitali, nuovi investimenti e una rinnovata centralità a livello nazionale ed internazionale - prosegue -.

La sua dedizione e il suo spirito di servizio resteranno un punto di riferimento per chiunque si impegni per il bene dei genovesi. Con l'elezione a Presidente della Regione Liguria, incomincia una nuova sfida, ma sono certo che saprà continuare a servire la nostra terra con la stessa passione e competenza che lo hanno contraddistinto finora. A lui vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro in questa nuova e prestigiosa carica. Il Consiglio comunale, con il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, continuerà nel regolare svolgimento delle proprie attività per garantire ai cittadini il proseguimento dei lavori, fondamentali per la vita della nostra città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA