Andrea Cantadori è il nuovo prefetto della Spezia

Andrea Cantadori si è insediato come nuovo prefetto della Spezia. Nativo di Mirandola, 63 anni, ha lavorato in carriera tra Firenze, Roma e Milano. Si è occupato di persone scomparse, di diritto d'asilo e di lotta alle ecomafie. Nel gabinetto del Ministero dell'Interno ha lavorato con gli allora futuri presidenti della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano. Nell'ultimo anno è stato vicario del prefetto nel capoluogo lombardo. "Conosco la Spezia dalla gioventù, i miei genitori comprarono casa a Lerici quando ero ragazzo per trasferirsi dopo la pensione - ha detto in un primo incontro con la stampa -. Se la Spezia riprende a crescere dal punto di vista demografico significa che è attrattiva. Vi sono in corso progetti di vario genere nel settore turistico, industriale e dei servizi. Questo porta con sé giuste esigenze di offerta culturale e sicurezza dei cittadini". Cantadori ha citato le statistiche che vedono la città al vertice per denunce legate alla droga. "Un dato paradossalmente positivo perché significa che si lavora per il contrasto. Ma è un problema tragico e non basta la repressione, bisogna parlare con i giovani. L'obiettivo reati zero è irraggiungibile, ma ci sono zone che meritano attenzione particolare anche in provincia. Alla Spezia poi sono fenomeni rilevanti il flusso di milioni di turisti ogni anno. I 700mila croceristi, numeri in crescita, che se ne devono andare con un buon ricordo". L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali hanno recentemente collocato l'Asl 5 Spezzino al fondo della classifica nelle prestazioni sanitarie per il Nord Italia.

"Ci sono alcuni problemi che vanno risolti alla Spezia e altri a Genova, dove mi recherò presto per un incontro con il presidente Bucci".



