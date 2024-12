Show di Salvatore Esposito, Spezia batte Cittadella 5-0

Lo Spezia torna prontamente alla vittoria dopo il primo passo falso in campionato dello scorso turno sul campo del Palermo. Contro il Cittadella un secco 5-0 che porta la firma di Salvatore Esposito, autore di una doppietta e di un assist, ma che in pratica entra in tutte le azioni dei gol. Pratica già chiusa nel quarto d'ora finale del primo tempo. Aquilotti in vantaggio al 34' con un tap in vincente del solito Pio Esposito dopo una traversa colta da Reca su azione da calcio d'angolo battuta da Salvatore Esposito. Al 43' il raddoppio su azione sfortunata della difesa del Cittadella, con il portiere Kastrati a toccare in porta una deviazione del suo compagno Tronchin finita sul palo, ancora su punizione del più grande dei fratelli Esposito. Nel recupero Candelari viene atterrato in area da Branca e arriva il rigore: Salvatore Esposito dal dischetto spiazza Kastrati e si va al riposo sul 3-0. Si ripeterà su punizione al 53', mentre al 67' metterà in area il cross teso da corner per la testa di Wisniewski che sigla in definitivo 5-0. Nel finale esordio in serie B per Giorgeschi, prodotto del vivaio.



