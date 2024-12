Neve su entroterra Liguria, 14 cm in un'ora a Varese Ligure

Come previsto in Liguria è caduta la prima neve stagionale a S.Stefano d' Aveto e sulla fascia dell'appennino. Da ieri sera una leggera coltre di neve si è fermata in centro cittadino mentre oltre 10 cm si registrano a Prato della Cipolla. La temperatura scesa sotto lo zero durante la notte si è assestata a un grado in paese e a meno 5 alle Casermette del monte Penna ed a monte Bue. Pronti i mezzi spazzaneve e spargi sale dell Anas per garantire la percorribilità sulla statale della Val d Aveto Neve anche a Varese Ligure dove sono caduti 14 cm in un'ora, 7 cm a Urbe e 3 centimetri a Dego, nel savonese. In provincia di Imperia, sulle alture, 5 centimetri di neve è caduta in un'ora a Osiglia. È atteso a fine mattinata di oggi l'aggiornamento dell'allerta gialla per neve emanato ieri da Arpal nell'entroterra ligure. Temperature in picchiata in tutta la regione, con una minima di -4,9°C a Poggio Fearza;, nel Comune imperiese di Mendatica. La Liguria è inoltre; interessata da venti intensi, con raffiche oltre i 100 km/h nell'entroterra e attorno ai 90 km/h lungo la costa.



Arpal Liguria conferma fine allerta gialla per neve alle 15

Permane vento forte sulla costa, freddo sul centro-ponente

Arpal ha confermato la chiusura dell'allerta gialla per neve alle ore 15. Le precipitazioni dovrebbero continuare in particolare nel levante, dove ci sarà ancora neve per qualche ora soprattutto all'altezza dei valichi appenninici. L'avviso di oggi segnala infatti un flusso freddo-umido da nordest che favorisce deboli precipitazioni a carattere nevoso oltre 600-700 m sull'entroterra spezzino al confine emiliano, oltre 400 m nell'entroterra savonese, fenomeni in esaurimento in serata. Venti rafficati da nord, nordest fino a burrasca sulle coste, forti nell'entroterra di Genova, con raffiche fino a 70-80 km/h. Mare molto mosso per onda lunga da ovest-sudovest sul Levante. Condizioni di disagio fisiologico per freddo sul centro-ponente della regione specie nelle zone più esposte alla ventilazione.

