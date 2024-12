Natale, corteo storico dà il via a mercatino San Nicola a Genova

Con il saluto di un corteo storico animato da centinaia di figurati è stata inaugurata stamani a Genova in piazza Piccapietra la 35/ma edizione del mercatino di San Nicola, il più antico mercatino natalizio del capoluogo ligure. A tagliare il nastro il presidente della Regione Liguria Marco Bucci insieme all'assessore al Commercio e alle Tradizioni del Comune di Genova Paola Bordilli. Il mercatino sarà visitabile fino al 23 dicembre, con oltre 120 associazioni presenti e 70 stand artigianali.

"Un simbolo di Genova che fa incontrare commercio e tradizione - commenta Bucci -. Non c'è Natale senza mercatino di San Nicola, un appuntamento che fa ormai parte della tradizione e che contribuisce a promuovere artigianato, commercio e produttori locali in un clima di festa. Un ringraziamento va quindi a tutti i volontari che hanno lavorato all'organizzazione dell'evento. Con l'inaugurazione diamo il via alla giornata dell'Immacolata, che illuminerà Genova con tante iniziative e, questo pomeriggio, con il presepe della Regione Liguria e l'accensione dell'albero di Natale in piazza De Ferrari".

I gruppi storici che hanno partecipato al corteo sono stati diciannove, tra cui due di nuova costituzione, provenienti da tutta la Liguria, dal Piemonte e dalla Lombardia, con oltre 190 i figuranti, in abiti e armature tradizionali, dai legionari romani del II secolo a.C. ai sontuosi costumi del Settecento, preceduti dal gonfalone del Comune di Genova.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA