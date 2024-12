Natale, Bucci 'auguro serenità per un 2025 pieno di risultati'

"Ai liguri auguro un Natale di serenità, che ci vuole, per essere pronti e ricaricati per un nuovo anno che avrà bisogno di tante cose, un 2025 da cui ci aspettiamo molto sia per Genova sia per la Liguria, auguro che tutti gli sforzi fatti da genovesi e liguri alla fine portino risultati, ad esempio risultati per la sanità, per i nuovi ospedali, per le nuove infrastrutture, per avere più posti di lavoro per tutti, si può fare". È l'augurio del presidente della Regione Liguria Marco Bucci a Genova a margine dell'inaugurazione del presepe nel palazzo istituzionale in piazza De Ferrari.

"Domani sarà il mio ultimo giorno da sindaco di Genova, - anticipa Bucci - mi sono preparato un discorso da leggere, però non lo leggero, lo invierò alla stampa, perché se lo leggo arrivo a metà e poi mi metto a piangere, ho provato a leggerlo oggi ed è stata una cosa terribile". Perché? "Veda un po' lei, sono stato sindaco di Genova quasi otto anni, mica uno scherzo - risponde Bucci ai cronisti - Avrei voluto concludere tutto, ma lo concluderà qualcun altro, va bene così lo faranno altri e ci sono tutte le condizioni perché lo facciano bene. Sono molto contento di questi otto anni, tutto si poteva fare meglio, ma sono convinto che abbiamo fatto grandi cose e i genovesi hanno scoperto che si può andare avanti e si può crescere, che il futuro di Genova è nelle mani dei genovesi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA