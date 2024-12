Turismo radici: chiude 'Diaspore 24', confronto su emigrazione

Si è chiusa in mattinata l'edizione 2024 di Diaspore il convegno itinerante che dopo le tappe in Australia, negli USA e in Argentina ritorna in Italia al Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana .

Una tre giorni che ha coinvolto più di 80 esperti del mondo dell'Emigrazione italiana provenienti da varie parti del mondo.

Nel corso dei 24 panel che si sono tenuti tra il Mei e il Galata Museo del mare sono stati affrontanti, sviluppati e approfonditi altrettanti temi riguardanti la diaspora italiana.

Grande la soddisfazione delle tre realtà promotrici, oltre al Mei, il Muntref di Buenos Aires, il Coasit di Melbourne e il Jonh Calandra Italian American Institute di New York.

"Uno scambio di buone pratiche, nuove scoperte storiografiche e sinergie per un network internazionale che sta prendendo sempre più corpo nei vari continenti. Nei prossimi giorni ci incontreremo per mettere in atto i vari progetti e collaborazioni avviati e cominciare a pensare alla prossima edizione in un nuovo continente" hanno detto Paolo Masini presidente della Fondazione Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana, Anthony Tamburri del Jonh Calandra Institute, Marcelo Huernos del Muntref e Marco Fedi del Coasit.

Sui canali you tube del Mei sarà possibile rivedere i lavori nella loro totalità.

Il Mei con tutto lo staff desidera ringraziare tutte le istituzioni che hanno collaborato alla riuscita dell'iniziativa Regione Liguria, Comune di Genova e la Fondazione Muma.



