Poche emozioni e niente gol, Genoa-Torino finisce 0-0

La noia la fa da padrona al Ferraris in un pomeriggio che vede Genoa e Torino non farsi male per una gara che si chiude 0-0. Niente emozioni, pochissimi tiri in porta e alla fine gli applausi dei giocatori ai tifosi sugli spalti, oltre 32 mila con quasi 2000 arrivati da Torino, con lo spettacolo di uno stadio gremito che avrebbe meritato una gara differente.

Entrambe alla ricerca di punti per consolidare la zona salvezza Genoa e Torino danno vita ad una gara combattuta ma ricca di errori in fase di impostazione. Di fatto tabellino alla mano le emozioni si possono contare sulle dita di una mano e ne avanzerebbe una.

Vieira si affida all'undici che ha vinto a Udine con Matturro scelto per sostituire lo squalificato Vasquez. Vanoli risponde con la coppia offensiva composta da Adams e Sanabria. La prima conclusione arriva al 33' del primo tempo con un tiro di Frendrup dopo un affondo di Zanoli che Ricci devia in angolo salvando la propria porta.

Al 39' è il Torino invece a rendersi pericoloso: cross da destra di Adams, Sanabria cerca la rovesciata ma non trova il pallone, sul secondo palo arriva Vojvoda in ritardo che riesce a toccare la sfera ma colpisce il palo esterno.

In tutta la prima frazione sono gli unici due sussulti mentre si fanno sentire i tifosi del Torino che contestano apertamente Cairo.

Anche il secondo tempo si dimostra avaro di emozioni. Vieira e Vanoli provano a smuovere le acque con i cambi che però non incidono. In pieno recupero Leali esce non perfettamente scontrandosi con Bani. Tameze da fuori area cerca la porta ma lo stesso Leali riesce a deviare aiutato da Masini evitando ulteriori rischi.

Finisce con il Genoa in avanti e l'arbitro che fischia dopo un angolo respinto e un possibile cross in area per i padroni di casa, decisione che scatena le ire dei tifosi e di alcuni giocatori con Marinelli che indica l'orologio facendo intendere che il tempo era scaduto.

Genoa e Torino si dividono così la posta con i rossoblù al quinto risultato utile consecutivo mentre per i Granata si tratta del secondo punto nelle ultime sei gare.



