Inaugurato a Villa Bombrini il Villaggio di Babbo Natale

È stato inaugurato questa mattina nel parco di villa Bombrini il villaggio di Babbo Natale, con l'esibizione della Filarmonica di Cornigliano e un concerto di coro Gospel, che ha reso magico l'avvio delle festività natalizie a Cornigliano. Tanti bambini hanno già potuto conoscere Babbo Natale, che li aspetta nella sua casetta piena di giocattoli, la sua renna, Rufus, a cui è possibile consegnare la letterina con tutti i desideri, l'elfo parlante e i suoi aiutanti e il Grinch, simpatico disturbatore del parco. A tagliare il nastro questa mattina l'assessore alle Tradizioni cittadine del Comune di Genova Paola Bordilli, Paolo Fanghella, presidente di Società per Cornigliano e rappresentanti della Pro Loco Cornigliano Ligure.

Il villaggio di Babbo Natale, alla sua quarta edizione, in una nuova e rinnovata formula, è organizzato dal Comune di Genova, per il tramite della Maia Group srls, con il contributo organizzativo di Società per Cornigliano e l'apporto della Pro Loco Cornigliano Ligure. In allegato la locandina con il programma delle attività previste all'interno del villaggio di Babbo Natale fino al 23 dicembre



