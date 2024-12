Arpal, allerta giallo per neve sull'entroterra ligure

Arpal conferma il ritorno della neve nell'entroterra ligure a partire da questa sera ed emana un allerta giallo per gli effetti al suolo della neve a partire dalle 20 nella valle Stura ed entroterra savonese fino alla val Bormida e nelle valli Scrivia, d'Aveto e Trebbia dove i fiocchi sono attesi fino a fondovalle, e dalla mezzanotte sull'interno lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l'intera provincia di Imperia, la valle del Centa oltre che lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno sopra i 300 metri, e lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla sopra i 600 metri.

Le infrastrutture sensibili maggiormente interessate dalle nevicate saranno soprattutto la A26 e la A7, così come i valichi appenninici al confine con l'Emilia Romagna. Al momento Arpal indica la chiusura dell'allerta ovunque domani alle 15 ma nella mattinata di domani verranno effettuate le nuove valutazioni.

Intanto oggi arriva sulla Liguria la perturbazione di origine polare marittima associata alla tempesta Darragh: dal tardo pomeriggio sono attese precipitazioni diffuse deboli o moderate con possibili rovesci lungo la costa e locali episodi di neve tonda. L'ingresso in serata di raffiche di vento di burrasca dai quadranti settentrionali sul genovesato, sulla zona orientale dell'Imperiese con locali raffiche sui crinali fino a 100 km/h sarà accompagnato dal crollo dello zero termico.





