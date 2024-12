Turismo radici: Joseph, migrazione favorisce crescita culturale

La migrazione "favorisce la crescita sociale, economica e culturale collegando diverse comunità, facilitando la collaborazione e consentendo la circolazione di idee e risorse a beneficio sia dei paesi di origine che di destinazione". Lo ha detto Gege Leme Joseph, architetto e urbanista della Fau-Usp del Brasile parlando durante un panel del congresso internazionale 'Diaspore italiane - rappresentazione e questioni di identità' in corso al Mei - Museo dell'emigrazione di Genova.

"I musei della migrazione svolgono un ruolo cruciale nel preservare la storia e le esperienze della migrazione - ha detto Joseph -, influenzando la percezione del valore della migrazione e promuovendo una comprensione olistica dei bisogni dei migranti. Centrando e amplificando le voci dei migranti, promuovono una migliore consapevolezza delle storie in evoluzione e dei contributi di coloro che si spostano, favorendo il dialogo e le narrazioni basate sui diritti umani".

Marie Orton, professoressa di italiano alla Brigham Young University (Utah, Usa) dove è a capo della sezione italiana, ha invece presentato un panel dal titolo 'Ricostruire il passato e decostruire il presente: i musei delle migrazioni ridefiniscono l'italianità' con il quale ha illustrato come la presenza della diaspora italiana sia raccontata in tre musei degli Stati uniti: il Mob Museum, ufficialmente il National Museum of Organised Crime and Law Enforcement di Las Vegas , il Iamla, Italian American museo of LosAngeles e Ellis Island, evidenziando come la narrazione storica dei musei conceda anche spazi allo stereotipo, al pregiudizio e come vengano in qualche modo omessi o sotto-raccontati gli aspetti legati invece ai fenomeni criminali legati alla migrazione italiana come la mafia.



