Sindaco Sanremo, via a procedure dopo sentenza Tar su Festival

"In merito all'appello ci prendiamo ancora qualche giorno per decidere, ma ritengo opportuna la necessità di continuare a sostenere e difendere le nostre tesi in tutte le sedi. A prescindere dall'esito del ricorso, tuttavia, è importante fin da subito attivare tutte le procedure idonee ad ottemperare alla sentenza, anche in considerazione del fatto che la convenzione tra Comune di Sanremo e Rai sarebbe comunque scaduta l'anno prossimo". Lo afferma il sindaco di Sanremo Alessandro Mager in una nota al termine di una riunione in Comune per discutere sulla sentenza del Tar della Liguria che chiede di mettere in gara l'affidamento del Festival dal 2026.

Questa mattina il sindaco Alessandro Mager ha convocato un vertice a Palazzo Bellevue alla presenza dell'assessore al Turismo e alle Manifestazioni Alessandro Sindoni e del vicesindaco Fulvio Fellegara, insieme al segretario generale Monica Di Marco e Rita Cuffini, dirigente del settore turismo.

In collegamento, i consulenti legali che hanno assistito al Tar il Comune, ovvero lo studio legale Bonura. All'esito della riunione il sindaco Mager ha dichiarato: "E' una sentenza molto articolata che nei suoi capisaldi blinda la titolarità dei marchi del Comune di Sanremo e afferma l'esigenza di una procedura di evidenza pubblica, anche in forma più semplice di quanto inizialmente si potesse ipotizzare". Il vertice di stamattina è stato propedeutico anche ad una disamina dei prossimi passaggi di Palazzo Bellevue per un eventuale appello.





