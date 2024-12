Rapinata partita di hashish, 10 arresti da parte carabinieri

I carabinieri del Comando provinciale della Spezia, della compagnia di Sestri Levante e della stazione di Deiva Marina stanno eseguendo in queste ore dieci ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e rapina a mano armata. E' l'esito di un'indagine, coordinata dalla Procura della Spezia, scaturita quando gli uomini dell'Arma vennero a conoscenza di una rapina con sottrazione di una partita di 30 chili di hashish avvenuta a Deiva Marina il 25 gennaio 2024.

L'indagine si è poi legata a un altro approfondimento in corso da parte dei colleghi di Sestri Levante sul mondo dello spaccio di droga. Delle dieci persone arrestate, sei sono trasferite in carcere e quattro sono poste agli arresti domiciliari.



